Yüksekova'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü - Son Dakika
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Yüksekova'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü

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Yüksekova'da yoğun sis ve soğuk hava nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

14.01.2025 12:11
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Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler trafikte farlarını yakarak ilerleyebildiler. İlçenin etrafını saran dağlar kar altında kalırken, hemen eteklerindeki ilçe merkezi de tamamen sis altında kayboldu.

Özellikle sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar dondurucu soğuklardan dolayı zorlandıklarını belirterek, buz tutan yolların ekipler tarafından tuzlamasını istediler.

Öte yandan, ilçe özel idaresi ekipleri de ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmasını tüm hızıyla yürütüyor.

Yüksekova\'da Görüş Mesafesi 10 Metreye Düştü
Kaynak: İHA

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