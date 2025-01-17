Yüksekova'da Halaylı Karne Coşkusu - Son Dakika
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Yüksekova'da Halaylı Karne Coşkusu

Yüksekova'daki karne dağıtımında erbane gösterisi ve halaylar büyük beğeni topladı.

17.01.2025 20:29
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Yüksekova'da halaylı karne dağıtımı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda erbane gösterisi ve halayların çekilmesiyle karne dağıtımı yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de karne heyecanı yaşandı. Yüksekova Cumhuriyet İlk ve Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Fırat Timur isimli genç, sınıflarda erbane gösterisi yapması büyük beğeni topladı. Erbane çalan Timur, öğrencileri eğlendirerek doyasıya halay çekmesini sağladı.

Çok güzel bir karne dağıtım etkinliği yapıldığını belirten Erdem Biral isimli veli, "Her sene okula gelerek öğrencilerimizin karnelerini alıyorduk. Öğrencilerimizin başarısına erbane güzelliği de katılınca çok iyi oldu. Böyle güzel organizasyonu düzenleyen tüm okul camiasına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilere özel karne sürprizi yaptığını belirten Fırat Timur isimli genç ise "Bu sene özellikle karneler günü için değişik bir şey yapmak istedim. Bunun için Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelerek, rastgele bir sınıf seçerek öğrenciler için moral motivasyon etkinliği düzenledim. Baya güzel oldu. Öğrenciler erbane eşliğinde hem eğlendiler hem de doyasıya halay çektiler. Bir nebze de olsa onlara o mutluluğu yaşatmışsam ne mutlu bana. Bize bu fırsatı tanıyan okul yönetimine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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