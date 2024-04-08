Yüksekova'da heyelan sonucu kapan köy yolu kontrollü olarak açıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde medyana gelen heyelan sonucu kapanan yol, ekiplerin 2 günlük çalışması sonucu kontrollü bir şekilde açıldı.
2 gün önce gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda heyelan meydana gelmişti. Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden olmuştu. Yolun kapanması üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, yola inen heyelanı temizlemek için çalışmalarına başladı. Yapılan 2 günlük çalışmayla köy yolu kontrollü bir şekilde açılırken, ekipler tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplere teşekkür eden köy muhtarı Husret Şen, "Köyümüzün yoluna heyelan indi ve yol tamamen kapanmıştı. Sağ olsun ekipler ilk günden beri durmadan yolu açmak için çalıştılar. Şükürler olsun şimdi kontrollü bir şekilde açtılar. Hala çalışıyorlar. Başta Valimiz Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve ekiplere tek tek teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da heyelan sonucu kapan köy yolu kontrollü olarak açıldı - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik bir süreliğine iki şeritten sağlandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekleşecek, bir tarih var' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.
Tekirdağ'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle yollara düşen tatilciler, trafikte yoğunluğa sebep oldu. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunda Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aksaklık yaşanmaması için sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor. Karayolundaki akıcı yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?