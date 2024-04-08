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Yüksekova'da heyelan sonucu kapan köy yolu kontrollü olarak açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyünde medyana gelen heyelan sonucu kapanan yol, ekiplerin 2 günlük çalışması sonucu kontrollü bir şekilde açıldı.

2 gün önce gece saatlerinde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar köy yolunda heyelan meydana gelmişti. Heyelanın inmesiyle araç trafiğine kapanan yol, köyün şehirle bağlantısının kesilmesine neden olmuştu. Yolun kapanması üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, yola inen heyelanı temizlemek için çalışmalarına başladı. Yapılan 2 günlük çalışmayla köy yolu kontrollü bir şekilde açılırken, ekipler tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplere teşekkür eden köy muhtarı Husret Şen, "Köyümüzün yoluna heyelan indi ve yol tamamen kapanmıştı. Sağ olsun ekipler ilk günden beri durmadan yolu açmak için çalıştılar. Şükürler olsun şimdi kontrollü bir şekilde açtılar. Hala çalışıyorlar. Başta Valimiz Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve ekiplere tek tek teşekkür ediyorum" dedi.