Yüksekova\'da kardan kapanan mezrada hasta bebek kurtarıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yol kardan kapanan mezrada ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçede yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle 41 köy ve 134 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu ilçede karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)ve İlçe Özel İdaresi ekipleri yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yolda ekipler, 5 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştı. Bebek, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bebeğin babası Ümit Kozay, "Çocuğumun ateşi yükselmişti, havale durumu vardı. Kar yağışı etkili olduğu için hastaneye kendi imkanlarımızla götüremedik. Yetkilileri arayarak yardım istedik. Ekipler, zorlu bir çalışmayla köyümüze ulaştı. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarımıza ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.