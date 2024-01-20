Yüksekova\'da Karla Mücadele Ekipleri Yolları Açıyor

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede bir hafta önce etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyünün Yediveren mezrasında çalışma yürüten İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yer yer 3 metreyi bulan karlı yolları tekrar ulaşıma açtı.
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