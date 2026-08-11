Yüksekova\'da Kaza: 4 Yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde park halindeki iki araca çarpıp devrilen otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 30 AAB 396 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 HZU 107 plakalı otomobil ile 30 AK 247 plakalı minibüse çarpıp, yan yattı. Kazada otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.