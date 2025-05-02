Yüksekova'da Kış: 3 Metre Karla Mücadele - Son Dakika
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Yüksekova'da Kış: 3 Metre Karla Mücadele

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Yüksekova'da mayıs ayında bile 3 metreyi bulan kar nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor.

02.05.2025 09:30
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Yüksekova'da 3 metrelik karda yol açma çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi'nde mayıs ayına rağmen kalınlığı 3 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Yüksekova'nın Doski Vadisi'nde yer alan üs bölge yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 3 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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