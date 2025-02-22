Yüksekova'da Kış Zorluğu: Araçlar Mahsur Kaldı

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Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kalırken, yardımlarına karla mücadele ekipleri yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yardımlarına koştu.

Bölgede günlerdir aralık yapan kar yağışından dolayı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları zorladı.

Yüksekova'nın Ünlüce köy yolunda kar ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kalırken, Yüksekova İlçe Özel İdaresinin ekipleri harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çabasıyla 12 kilometre uzaklıkta bulunan köy yolu ulaşıma açılmıştı.

Ancak bugün etkili olan rüzgar ve tipi nedeniyle yollar hızla tekrar kapanarak, onlarca araç köy yolunda mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine Yüksekova İlçe Özel idaresinin ekipleri harekete geçerek, kardan kapanan yolu tekrar temizledi ve mahsur kalan araçların yeniden yollarına devam etmesini sağladı.

Öte yandan, ekipler ilçenin dört bir yanında karla mücadele çalışmalarını sürdürülüyorlar.