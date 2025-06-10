Yüksekova'da Koyun Kırkma Mevsimi

Yüksekova'da koyun kırkma mesaisi başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geleneksel koyun kırkma mevsimi başladı. Yaylalarda erkekler koyunları kırkarken, kadınlar da hemen yanı başlarında süt sağıyor.

Her yıl olduğu gibi ilçenin Suüstü köyünde hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, doğayla iç içe geçmiş bu ritüeli sürdürerek, hem geçim kaynağı hem de kültürel bir miras olarak yaşatıyorlar. Yüksekova'nın yaylaları, emek ve bereketin buluştuğu güzel bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Yöre halkı, yüzyıllardır süregelen bu geleneği büyük bir özenle devam ettiriyor. Kırkılan yünler dokumacılıkta kullanılırken, teknolojinin ilerlemesiyle yünler bazen çöpe atılabiliyor. Diğer yandan, sağılan sütler peynir, yoğurt ve tereyağına dönüşerek çiftçilerin geçimini sağlamak için satılmaktadır. Uzun süren kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yem maliyetinden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların konforunu ve et-süt verimini artırmak amacıyla yünlerini kırmaya devam etmektedirler.

"Her sene olduğu gibi koyun kırkma geleneğimiz sürüyor"

Her yıl olduğu gibi koyun kırkma geleneklerinin devam ettiğini söyleyen Suüstü köyü muhtarı Bedirhan Oğuz, "Hava sıcak olunca, geleneksel olarak koyunlardan yünleri alarak sıcaktan koruyoruz. Aynı zamanda kadınlarımız da süt sağarak süt elde ediyorlar. Geleneklerimiz devam ediyor. İnşallah her zaman sürer" dedi.