Yüksekova'da kuvvetli yağış uyarısı camilerden yapıldı

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu Yüksekova'da camilerden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki camilerden anons yapılarak kuvvetli yağış ve oluşabilecek su baskınlarına karşı halk uyarıldı.
"Camilerden tedbirli olun anonsu yapıldı"
Meteoroloji müdürlüğünün uyarısı üzerine harekete geçen yetkililer, vatandaşları bilgilendirmek için cami hoparlörlerinde anons yapılarak halk bilgilendirildi.
"Bölgede kuvvetli yağış bekleniyor"
Kuvvetli yağış ve sonrasında yaşanması muhtemel sel ve su baskınları için Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi'nin hoparlörlerinde yapılan anonsta, "Sevgili Yüksekova halkı yarın ilçemizde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar çok kuvvetli yağış beklenmektedir beklenen yağışlarla birlikte sel su baskını yıldırım düşmesi dolu ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" İfadeleri kullanıldı.
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