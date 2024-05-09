Yüksekova'da Mayıs Ayında 5 Metreyi Bulan Kar - Son Dakika
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Yüksekova'da Mayıs Ayında 5 Metreyi Bulan Kar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde ekipler, mayıs ayına rağmen 5 metrelik karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari İl Özel İdaresi ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Doski Vadisi ile Büyükçiftlik ve Esendere beldesindeki üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kar kütlerine karşı zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ve ekskavatör kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede mayıs ayında karla mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtiliyor.

09.05.2024 17:47
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Yüksekova'da 5 metreyi bulan kar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerde ekipler mayıs ayına rağmen 5 metrelik karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Doski Vadisi ile Büyükçiftlik ve Esendere beldesindeki üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Mayıs Ayında 5 Metreyi Bulan Kar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da Mayıs Ayında 5 Metreyi Bulan Kar - Son Dakika
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