Yüksekova'da T2 Tüneli İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Yüksekova'da T2 Tüneli İnşaatı Başladı

Yüksekova\'da T2 Tüneli İnşaatı Başladı
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Yüksekova'da T1 tünelinin açılmasının ardından T2 tünelinin yapımına başlandı, 2.851 metre kazı yapıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan T1 tünelinin araç trafiğine açılmasının ardından 4 bin 566 metrelik T2 tünelinin yapımına başlandı. T1 ile aynı güzergahta bulunan T2 tünelinde, şu ana kadar 2 bin 851 metre kazı çalışması yapıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 5 viyadük ve sanat yapıları ile tamamı 16,3 kilometre olan, 3 bin 965 metrelik Yeni Köprü T1 tünelindeki 2019 yılında başlayan çalışmalar, 10 Ocak'ta tamamlanıp araç trafiğine açıldı. Bu tünelin bitmesinin ardından aynı güzergahtaki viyadük ve sanat yapıları ile birlikte tamamı 9 bin 124 metre olan, 4 bin 566 metrelik T2 tünelinin yapım çalışmalarına başlandı. Vardiyalı 7/24 çalışmalarda; tünelin 2 bin 851 metre kazısı ile 1160 metrelik nihai kaplama beton imalatı tamamlandı.

'AMACIMIZ, KONFORLU SEYAHAT SUNMAK'

Tünelin saha mühendisi Serhat Uçar, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü bünyesinde yüklenici firma olarak yürüttükleri çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Tünel içerisinde kazı ve destekleme çalışmalarının yanı sıra kiriş, invert, kemer kalıp, izolasyon, donatı ve nihai kaplama beton uygulamalarının da eş zamanlı sürdüğünü ifade eden Uçar, "Bunun yanında T1 ile T2 tünellerimiz arasında bulunan 4 kilometrelik yol güzergahında sanat yapısı olarak kazı, dolgu, reglaj çalışmalarımız ve menfez, perde duvar çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Amacımız, projemizi en yakın zamanda Allah'ın izniyle bitirip, halkımızın hizmetine, konforlu ve güvenli seyahatine sunmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da T2 Tüneli İnşaatı Başladı - Son Dakika

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