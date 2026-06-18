CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. İlyas Çavunt'un cenazesi Çatma köyünde, Sabri Ova ve Orhan Onğan'ın cenazeleri ise Esenyurt Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Trafik Kazası: 3 Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika
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