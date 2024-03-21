Yüksekova'da un değirmeni sular altında kaldı - Son Dakika
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Yüksekova'da un değirmeni sular altında kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış sonrası bir un değirmeni sular altında kaldı. Belediye ekipleri gece geç saatlere kadar su tahliye çalışması yaptı.

21.03.2024 19:59  Güncelleme: 20:46
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Yüksekova'da un değirmeni sular altında kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış sonrası ilçedeki bir un değirmeni sular altında kaldı.

Günlerdir ilçede yoğun bir şekilde bastıran sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. İlçenin birçok noktada sel ve su baskınlarına neden olan yağışlar, Yeni Mahalle'de bulunan bir un değirmeninde de zarara neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yoğun bir çalışmayla gece geç saatlere kadar un değirmeninden su tahliye etti.

"Ekiplerin zorlu çalışması için teşekkür ederim"

Un değirmeninin kullanılmaz hale geldiğini belirten sahibi Nurettin Tüner, "Kaç gündür bölgede yoğun yağışlar var. Başlayan yağışlarla beraber ilçenin birçok yeri sular altında kaldı. Bizim değirmen de şu an tamamen sular altında kaldı ve kullanılamaz halde. Yüksekova Belediyesinin ekiplerinden yardım istedik. Sağ olsunlar hemen geldiler ve vidanjörle ve kepçeyle suyu tahliye ediyor. Sahur vaktine yaklaşıyoruz ve hala çalışıyorlar. Bize yaptıkları yardımlar için Yüksekova Belediyesinin ekiplerine teşekkür ediyoruz. İçeride 400'e yakın un torbası ve bir kaç dinamomuz su altında kaldı. Şu an gerçekten mağdur durumdayız ve yerimiz kullanmaz hale geldi. Yetkilerden bu durum için destek bekliyoruz" dedi.

"Yüksekova'nın her yerinde çalışma yürütüyoruz"

Yağışların ilk saatlerinden itibaren alanda çalışma yürüttüklerini belirten Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü İskender Dilbilir, "Yağışlar sonrası gelen ihbarlar üzerine gece-gündüz demeden yoğun bir çalışma yürüttük ve her noktaya ulaşmak için çalışıyoruz. Nurettin abimizin değirmeni için buraya geldik. Su tahliyesi ve dışarıda bulunan karları temizledik. Sabahtan beri ilçenin her yerinde müdahalelerde buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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