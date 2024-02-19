Yüksekova'da yasa dışı yollarla getirilen 22 kilogram külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova'da yasa dışı yollarla getirilen 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

Yüksekova\'da yasa dışı yollarla getirilen 22 kilogram külçe altın ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen birer kilogramlık 22 külçe altın, operasyon sonucunda ele geçirildi. Altınların piyasa değeri toplamda 45 milyon TL olarak belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:22
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye külçe altın getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, ilçede durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri toplam 45 milyon olan birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirdi.

Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da yasa dışı yollarla getirilen 22 kilogram külçe altın ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da yasa dışı yollarla getirilen 22 kilogram külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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