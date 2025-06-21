Yüksekova'da YKS Coşkusu

Yüksekova'da YKS heyecanı: 24 okulda 6 bin 600 öğrenci sınava girdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanına ev sahipliği yapıyor. Toplamda 6 bin 600 öğrenci, gelecekteki eğitim hayatlarını şekillendirecek bu önemli sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için 24 farklı okulda ter döktü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da saat 10.15'te başlayan TYT maratonunda adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

Öğrenciler, sınav salonlarında yoğun bir konsantrasyonla soruları yanıtlamaya çalışırken, dışarıda velilerin ve yakınlarının heyecanlı bekleyişi sürdü.

Yüksekova Halkından Örnek Dayanışma Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın Yüksekova'yı dört yıldır sınav merkezi ilan etmesi, ilçe halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Bu durum, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda farklı il ve ilçelerden gelen ailelere de büyük kolaylık sağlıyor. Yüksekova halkı, sınava girecek öğrencilere evlerinin kapılarını açarak örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

"YKS maratonu yarın da devam ediyor"

YKS maratonu yarın iki oturumla devam edecek. Saat 10.15'te başlayacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT)'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre tanınacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise yine yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Yüksekova'daki bu sınav coşkusu, hem öğrencilerin azmini hem de ilçe halkının misafirperverliğini gözler önüne sererken, öğrenci velileri ise okul girişlerinde heyecanla öğrencilerini beklediler.