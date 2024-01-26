 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüksekova'da Yolu Kapanan Köyde Doğum Sancıları Başlayan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da Yolu Kapanan Köyde Doğum Sancıları Başlayan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde doğum sancıları başlayan Kadriye Alkan, yolun kapanması nedeniyle hastaneye götürülemeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yolu açılan köye giden sağlık görevlileri, hamile kadına ulaşarak ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi ve ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine sevk etti.

Yüksekova\'da Yolu Kapanan Köyde Doğum Sancıları Başlayan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı
26.01.2024 - 17:07,
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Kısıklı köyünde doğum sancıları başlayan Kadriye Alkan'ı (36), yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen 112 Acil Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hamile kadına ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Alkan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadının eşi Turgay Alkan, AA muhabirine, eşinin doğum sancılarının başladığını ancak yol kapalı olduğu için hastaneye götüremediğini söyledi.

Ekipleri arayarak yardım talebinde bulunduğunu anlatan Alkan, "Karla mücadele ekipleri sağ olsunlar gelip yolu açtılar. Ambulansla eşimi hastaneye götüreceğim. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Yolu Kapanan Köyde Doğum Sancıları Başlayan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:38:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Yolu Kapanan Köyde Doğum Sancıları Başlayan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement