Yüksekova\'da Yolu Kapanan Köyde Doğum Sancıları Başlayan Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Kısıklı köyünde doğum sancıları başlayan Kadriye Alkan'ı (36), yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen 112 Acil Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hamile kadına ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Alkan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadının eşi Turgay Alkan, AA muhabirine, eşinin doğum sancılarının başladığını ancak yol kapalı olduğu için hastaneye götüremediğini söyledi.

Ekipleri arayarak yardım talebinde bulunduğunu anlatan Alkan, "Karla mücadele ekipleri sağ olsunlar gelip yolu açtılar. Ambulansla eşimi hastaneye götüreceğim. Allah razı olsun." dedi.