Yüksekova'daki kar altındaki menderesler görsel şölen sunuyor

Yüksekova'nın kar altındaki menderesleri mest etti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mendereslerin kar altındaki manzarası adeta mest etti.
İlçenin dümdüz ovasının içinde kıvrılarak uzayan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında etrafını saran sarıçiçeklerle uzayıp giden menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntü sunuyor.
Mendereslerin kar altında kıvrılarak giden halinin karlı dağlarla birleşmesi görenleri mest etti. Ovanın yazı olduğu kadar kışının da güzel olduğunu belirten Cem İnce, "İnsanlar bu güzellikleri hem yazın hem de kışın gelip görecek. Arkadaşlar dronla çekim yaptılar. İlk kez mendereslerin havadan çekilmiş görüntüsünü gördüm. Tek kelimeyle muhteşem bir şey, hayran kaldım. Özellikle bu kıvrımlı halleri şahaneydi. Resmen mest oldum. O karlı dağlarla bütünleşmesi büyülüyor. Bizim memleket hem yazın hem de kışın güzel" dedi.
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