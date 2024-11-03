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Yüksekova'daki Şelale Dondu

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Yüksekova'nın Orşe Vadisi'ndeki şelale, dondurucu soğuklarla donarak muhteşem görüntüler oluşturdu.

03.11.2024 12:22
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Yüksekova'nın Orşe Vadisindeki şelalesi dondu: Harika görüntüler oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Orşe Vadisinde yer alan şelale soğuk ve dondurucu havanın etkiyle buz şarkıları oluşurken, muhteşem görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'nın 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı eteklerinde yer alan Orşe Vadisi'nde yer alan şelalesi dondurucu soğukların etkisiyle oluşan buz sarkıtları görsel şölen sundu. Cilo dağın içinde yer alan Orşe Vadisi el değmemiş yapısıyla görenleri adeta büyülüyor. Doğa sever Ahmet Güldal, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilçenin muhteşem bölgesi olan Cilonun Orşe Vadisi ve kervan gölünü ziyaret etti. Bölgeyi gezdiği sırada Orşe şelalesinin sonduğunu gören Güldal, bu doğa güzelliğini görmeyi herkese tavsiye ettiğini belirtti. Dondurucu soğuklar nedeniyle buz sarkıtların yaklaşık 4 metreyi bulduğu ifade eden Ahmet Güldal, "Bugün Orşe Vadisi'ndeki Orşe şelalesini ziyaret ettim. Şuan şelale tamamen donmuş ve buz sarkıtları oluşmuş durumda. Nereden bakarsan 4 metreyi buluyor. Muazzam bir manzarası var. Doğasıyla adeta insanı büyülüyor. Bizde bu güzel görüntüleri bir bir kayıt altına aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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