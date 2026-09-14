Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarları resimlerle renklendirildi - Son Dakika
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Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarları resimlerle renklendirildi

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarları resimlerle renklendirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerleri ve görsel sanatlar öğretmenleri, "Geleceğine Renk Kat" projesi kapsamında çizdikleri resimlerle İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarlarını renklendirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi kursiyerleri ve görsel sanatlar öğretmenleri, "Geleceğine Renk Kat" projesi kapsamında çizdikleri resimlerle İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarlarını renklendirdi.

Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonu ve Eski Kışla Aile Destek Merkezinin (ADEM) desteğiyle yürütülen proje kapsamında iki hafta önce çalışma başlatıldı.

Farklı okullarda görevli görsel sanatlar öğretmenleri ile kursiyerler, duvarlara ters lalelerin, Sat Buzul Gölleri'nin, Nehil Sazlığı'nın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, kentteki tarihi ve doğal güzellikler ile polislerin faaliyetlerinin resimlerini çizdi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, müdürlüğü ziyaret eden öğrencilere çizilen resimler hakkında bilgi verdi.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Nayime Dilbilir, gazetecilere, çalışmayla kurumlararası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çalışmanın yaklaşık iki haftadır sürdüğünü anlatan Dilbilir, "Kurumumuzdaki resimleri tamamladıktan sonra ilçe merkezinde insanların en çok geçtiği güzergahlardan biri olan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün duvarlarını boyadık. Duvarlara ilçemizin kültürel değerlerini ve coğrafi güzelliklerini yansıtmaya çalıştık. Burada amaç ilçemize görsel bir güzellik katmak ve ilçemizin güzelliklerini insanlara, özellikle dışarıdan gelenlere tanıtmak. Bu çalışmada emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Umarım projenin devamı gelir. Böyle bir çalışmanın içinde yer aldığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Resimleri inceleyen öğrencilerden Reyyan Aydın da duvarlarda ilçeyi anlatan detayların yer aldığını dile getirerek, "Çok beğendim. Memleketimizi, şehrimizi tanıtan detaylar çok güzel görünüyor. Çok güzel bir çalışma ortaya çıkarılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçe duvarları resimlerle renklendirildi - Son Dakika

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