Yüksekova Kaymakamı Hülür, Bağdaş\'taki 50 dönümlük ceviz bahçesinde hasada katıldı

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, çiftçi Abdurrahman Yılmaz'ın 50 dönümlük ceviz bahçesindeki hasada katıldı.

Yüksekova'da çiftçilik yapan Yılmaz, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Bağdaş köyünde oluşturduğu 50 dönümlük ceviz bahçesinde hasada başladı.

Kaymakam Hülür, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Kuşca, Yüksekova Ziraat Odası başkanı Perviz Geçirgen ve kurum amirleriyle yaklaşık bin ceviz ağacının bulunduğu bahçeye giderek ceviz hasadına katıldı.

Tarımsal üretimin önemine değinen Hülür, "Bu işe gönül veren, yapan ve örnek olan insanlara sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda hem tebrik ederiz hem de elimizden gelen bir şey olursa yaparız. Yüksekova tarım ve hayvancılıkta daha da gelişmeli." dedi.

Yılmaz ise yaklaşık 20 yıldır ceviz yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.

Daha önce farklı şehirlere giderek insanların üretim faaliyetlerini gözlemlediğini belirten Yılmaz, "Bu süreçte bölgede su ve arazi imkanlarının bulunmasını değerlendirerek ceviz yetiştiriciliğine yöneldim. 50 dönümlük arazimde yaklaşık 1000 ceviz ağacı bulunuyor. Yetiştirdiğim cevizlerin bir bölümünü kendimiz için ayırıyoruz, diğerini de satıyoruz." dedi.

Ceviz üretiminin diğer bazı tarımsal faaliyetlere kıyasla daha az maliyetli olduğunu dile getiren Yılmaz, hasat dönemine kadar bahçenin gelişimiyle ilgilendiğini anlattı.