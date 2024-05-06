Yüksekova mayıs ayında yağan karla beyaza büründü - Son Dakika
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Yüksekova mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezinde sağanak şeklinde devam etti. Mayıs ayında yaşanan bu olağanüstü hava durumu, görenleri şaşırttı. Meteoroloji verilerine göre yağışlı hava çarşamba akşamına kadar devam edecek.

06.05.2024 19:31
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Yüksekova mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimler ise yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, mayıs ayında etkili olan kar yağışı görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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