Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Personelleri Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Personelleri Çevre Temizliği Yaptı

Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Personelleri Çevre Temizliği Yaptı

Yüksekova Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelleri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla çarşı merkezinde çöp topladı. 60 kişilik grup, Cengiz Topel Caddesi'nde etrafa atılan çöpleri topladı ve vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda bilgilendirdi. Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Canan, farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizliği yapıldığını belirtirken, öğrenciler de vatandaşlardan çöplerini yere değil çöp kovalarına atmalarını beklediklerini ifade etti.

14.05.2024 17:12
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Yüksekova Meslek Yüksekokulu öğrenci ve personelleri, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla çarşı merkezinde çöp topladı.

Öğrenciler ve personellerden oluşan 60 kişilik gurup, Cengiz Topel Caddesi'nde etrafa atılan çöpleri topladı, vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda bilgilendirdi.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sibel Canan, gazetecilere, farkındalık yaratmak amacıyla çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Canan, "İnşallah bir sonraki etkinliğimizde bu kadar çöp çıkmaz. Çöp kovaları olmasına rağmen çöplerin yere atıldığını gördük. Çöplerin yere değil kovalara atmalarını bekliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Nermin Aydıner ise vatandaşlardan çöplerini yere değil çöp kovalarına atmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Hakkari Üniversitesi, Yüksekova, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğrenci ve Personelleri Çevre Temizliği Yaptı - Son Dakika

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