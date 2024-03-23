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Yüksekova'nın Yeşiltaş köyünde çığ düştü: Köyün şehirle ulaşımı kesildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne inen çığdan dolayı yolları kapandı.

Günlerdir bölgede yoğun yağışlar ve aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, mahalle, köy ve bir mezrada su baskınları yaşandı.

Yağışların etkisiyle Irak sınırında bulunan Yeşiltaş köyünde karların yumuşamasıyla dağdan inerek köydeki yolları kapattı. Bunun üzerine bazı noktalarda da elektrikte kesilirken, ekipler yolu açmak için bölgeye hareket ettiler.

Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde devam eden kar yağışı aralıklı devam ederken, ilçede eriyen karlar nedeniyle bir çok mahalle sular altında.