Yüksekova TSO, 2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Yüksekova TSO, 2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Düzenledi

Yüksekova TSO, 2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Düzenledi

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen '2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı'nda, ilçenin potansiyeli ve gelişimi üzerine konuşuldu. Kaymakam Ömer Çimşit, herkesin çalışması gerektiğini vurgulayarak toplantının hayırlı olmasını diledi. TSO Başkanı Salih Özdemir ise odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve paydaşların öneri ve fikirlerini alarak hedeflerini belirlemek istediklerini söyledi. Toplantıya kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

27.05.2024 19:47
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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından "2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı" düzenlendi.

İpekyolu Caddesi'ndeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, ilçenin birçok konuda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve daha güzel gelişmelerin elde edilmesi için herkesin çalışması gerektiğini belirten Çimşit, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Odanın kuruluş süreci ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren TSO Başkanı Salih Özdemir ise ilçenin yanı sıra Şemdinli, Derecik, Esendere ve Büyükçiftlik beldesine de hizmet verdiklerini ifade etti.

Odanın 1100 faal üyesinin olduğunu anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Odamızda ticaret sicil işlemleri dışında, iş makinası, kapasite raporu, k-belgesi, sayısal takograf ve geçiş belgeleri gibi işlemler yapılmaktadır. Odada 2020 yılında kurulan YÜTSO Akademi Eğitim Platformu adı altında binlerce kişiye online eğitimler verip sertifika almalarını sağladık. Odamızda mesleki yeterlilik sınavları ile bölgedeki ihtiyaç büyük oranda karşılandı. Bugün de yürüyeceğimiz bu yolda paydaşlarımızın da öneri ve fikirleriyle hedeflerimizi belirleyip yol haritamızı bu doğrultuda çizmek istiyoruz."

Bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Toplantıya kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova TSO, 2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova TSO, 2024-2028 Yılı Stratejik Plan Dış Paydaş Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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