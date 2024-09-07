Yüksekova Kadınları Kışa Hazırlanıyor

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Yüksekovalı kadınlar kış hazırlıklarına başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kadınlar el emeği ile ilkbaharda ektikleri domatesler gelinen hasatla beraber, eski yöntemle kışlık salça ve menemene dönüştürdüler.

İlçede son yılların en verimli yıl olurken, kadın çiftçiler hasat seferberliğine başladılar

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaş köyün Çalımlı mezrasında yaşayan çiftçi kadınlar kışlık ürünler için kolları sıvadı.

İlkbaharda kadınlar tarafından ekimi gerçekleştirilen fideler, yoğun mesai ile sonbahara yaklaşmasıyla ürünler kadınlar tarafından toplatıldı.

Özellikle toplatılan domatesler dışarda yıkanarak ardında kadınların bir araya gelmesiyle tümüyle kesiliyor.

Kesilen domatesler ardında eski yöntemle dışarıya kurulan kazanlara bırakarak kışlık yiyecekler için kaynattılar.

Kaynatması ardında kadınlar kavanozları doldurarak hem salça hemde menemen gibi yiyeceklere dönüştürerek kış ayları için kaldırdılar.

Büyük emekler vererek kendi ihtiyaçlarını kendileri yaptıklarını belirten çiftçi kadınlar, eski yöntemler kullanılarak kışa hazırlanıyorlar.

Çiftçi kadınları köylerinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve Kurum Mühendisleri, "Tüm zorluklara rağmen kadınları başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Kendileri ürettikleri tüm ürünleri kendileri eski yöntemle kış yiyeceklerine dönüştürdüler. Bizde buradan onların çalışma mesaisine ortak olduk mutlu olduk. Tüm emeklerinden dolayı tüm kadımlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğün Ziraat Mühendisi Fidan Özkan, "Malum ilkbaharda çiftçilerimiz tarımdan fideler almış tüm ürünlerde. Ekimi yaparak emekler harcamışlardı. Şimdi ise sonbahar ayına gelmesiyle yine çiftçi kadınlarımız tarafından hasadı için yoğun mesai harcandı. Topladıkları domatesleri yıkama, kesimi ve ardında eski yöntemle kazanlarda kaynatıp kışlık yiyeceklere dönüştürdüler. Bizde tarım müdürlüğü olarak hepsine tek tek teşekkür ederek, yanlarında olduğumuzu belirttik" İfadelerini kullandı.