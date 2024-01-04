Yüksekovalı veliler "Akran Zorbalığı" konusunda bilgilendirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki veliler, "Akran Zorbalığı" konusunda bilgilendirildi.

Öğrencilere fiziksel, duygusal ya da sosyal biçimde zarar veren, tekrar tekrar yaşanan saldırgan davranışların azaltılması için her hafta veliler okul sıralarında bilinçlendiriliyor. İlçenin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Yüksekova TOKİ İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerin daha iyi bir eğitim görmeleri, ders, oyun gibi faaliyetlerin birliktelik içerisinde daha güzel ve uyumlu bir şekilde yapılması için velilere okulun rehber öğretmenleri tarafından akran zorbalığı konusunda eğitici bilgiler veriliyor.

Tüm velilere okulda seminer şeklinde bilgilendirme yaptıklarını belirten Rehber ve Psikolojik Danışman Leyla Demir, "Bizler velilerimize akran zorbalığı konusu üzerinde seminer verdik. Biz ilk dönemde başladığımızda okulumuzda çok fazla akran zorbalığı vardı. Bizde bunu okulda hedef haline getirdik. İlk olarak öğretmenlere, öğrencilere ve şimdi de velilere eğitim veriyoruz. Bunu tamamen azaltmak için seminerlere devam ediyoruz. Öğrencilerimizin velilerini çağırarak konuyla ilgili bilgilendirme sağlıyoruz. Tek hedefimiz akran zorbalığını okulumuzdan tamamen bitirmektir. Bu yaptığımız bilgilendirmede de veliler daha iyi bir şekilde öğrencilerini anlıyorlar" dedi.