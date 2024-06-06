Yüksekovalılar Haziran Ayında Parklara Akın Etti - Son Dakika
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Yüksekovalılar Haziran Ayında Parklara Akın Etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kış ve ardından yağışların bol olduğu bahar mevsiminin ardından haziran ayında ancak parklara çıkarak güneşin keyfini çıkardı. Yüksekovalılar, aylar sonra havanın ısınmasına sevindi ve güneşin yüzünü göstermesiyle parklarda zaman geçirmeye başladı.

06.06.2024 16:54
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Yüksekovalılar aylar sonra parklara akın etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çetin geçen kış ve ardından yağışların bol olduğu bahar mevsiminin ardından haziran ayında ancak parklara çıkarak güneşin keyfini çıkardı.

Kış ve ilkbahar mevsiminde yağışlardan dolayı güneşin tadını çıkaramayan Yüksekovalılar, haziran ayında yüzünü gösteren güneşle parklara akın ettiler. Aylar sonra havanın ısınmasına sevindiğini belirten Ferit Karael, "Yüksekova'nın kışı çok çetin geçiyor. Bahar mevsiminde de yağışlardan dolayı bir türlü ısınamadık. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde güneşin yüzünü göstermesiyle hem ısınabildik hem de parklarda zaman geçirmeye başladık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekovalılar Haziran Ayında Parklara Akın Etti - Son Dakika

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