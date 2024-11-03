Yüksel Çengel İçin Cenaze Töreni

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Vefat eden 18. Dönem İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Yüksel Çengel için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti yapılan törene, merhumun ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bazı siyasetçiler katıldı.

Törene katılanlar Çengel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyip, taziyelerini iletti.

Çengel'in cenazesi, kılınan namazının ardından Mevlanakapı Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.