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Yüksel Mansur Kılınç: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Yemek Tedarikçisi Taşeron Bir Şirketin Yönetim Kuruluyla Meşgul - Son Dakika
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Yüksel Mansur Kılınç: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Yemek Tedarikçisi Taşeron Bir Şirketin Yönetim Kuruluyla Meşgul

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi taşeron bir özel şirketin yönetim kuruluyla meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerinden bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor" dedi.

Yüksel Mansur Kılınç: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Yemek Tedarikçisi Taşeron Bir Şirketin Yönetim Kuruluyla Meşgul
22.12.2023 - 17:48,
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CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, yemek tedarikçisi taşeron bir özel şirketin yönetim kuruluyla meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerinden bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği üzerinde konuştu. Kılıç, şunları söyledi:

"2024 yılında güvenlik ve savunma alanına 1 trilyon lirayı aşan bir bütçe ayırıyoruz. Güvenlik ve savunma alanında görev yapan insan kaynağımız 1 milyon kişiyi aşmaktadır. Güvenlik ve savunmamız için büyük bir insan gücü büyük bir bütçe kullanıyoruz. Buna rağmen kevgire dönmüş sınırlarımızdan geçen milyonlarca kaçak göçmen, insan kaçakçıların insafına terk edilen yüzbinlerce gencimiz, suç örgütlerinin çatışma alanına dönen mahallerimiz sokaklarımız uyuşturucu çeteler tarafında şehit edilen polisimiz, askerimiz...

Saray eliyle ihlal edilen ulusal egemenlik haklarımız, kara para aklamanın aracı haline gelen güzellik salonları vatandaşlık satın alan çeteler. Ülkemizin uluslar arası itibarını zedeleyen suç ekonomisi listeleri. Devletin gözü önünde başkentimiz Ankara'yı bile haraca bağlayan suç örgütleri. Daha vahimi Kara Kuvvetlerimizin güzide eğitim kurumunda toplu iğne bulamadığını belirten, müritler...

2023 Türkiye'sinde karşı karşıya olduğumuz güvenlik tablosu bu. Ülkemizin güvenlik kurumları bu çürümeyi hak etmiyor. Saray ve tek adam yönetimi kurumları çürüttü. devleti çürüttü Şimdi evlerimizde, Sokaklarımızda, mahallelerimizde büyük bir toplu sal çürüme riski ile karşı karşıyayız. Ülkemizin bu güvensiz yapının kaynağı olan sarayın etrafında yuvalanan narkopolitik yapının tehditlerinden kurtarılması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin asıl görevini yapmak yerine ne işle meşgul olduğunu biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurlu genel Sekreteri, yemek tedarikçisi taşeron bir özel şirketin yönetim kuruluyla meşgul. Dahası yönetiminde yabancı uyruklu kişilerinden bulunduğu şirketin imza yetkili temsilciliğini yapıyor."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Mgk, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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