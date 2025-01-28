Yükümlüler Okulları Boyuyor - Son Dakika
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Yükümlüler Okulları Boyuyor

Yükümlüler Okulları Boyuyor

Ünye'de yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulları boyayarak meslek ediniyor ve topluma katılıyor.

28.01.2025 17:47
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Ordu'nun Ünye ilçesinde yükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda boya işlerini yapıyor.

Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Okulları Renklendirelim Projesi kapsamında su bazlı boyacılık kursu açıldı.

Ünye Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı başkanlığında, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Olağan Toplantısında görüşülen projelerden biri olan kursta eğitim alan yükümlüler hem meslek öğreniyor hem de hayata katılıyor.

Yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal hayata uyumlarının sağlanması, psikososyal yönden desteklenmesi ve meslek edinmelerine yönelik yürütülen proje ve çalışmalar kapsamında su bazlı boyacılık kursunda eğitim alan kursiyerler, TOKİ Ömer Çam İlkokulu'nda sınıfları boyadı.

Kursa katılan yükümlülerin istihdam olanaklarının artırılmasının yanında yarıyıl tatilinde okulların ve bağlı kurumların boya işleri ihtiyacı karşılanacak.

Kaynak: AA

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