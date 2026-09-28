Yumaklı, Özbek mevkidaşıyla tarımsal işbirliğini ve 5 milyar dolarlık hedefi görüştü - Son Dakika
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Yumaklı, Özbek mevkidaşıyla tarımsal işbirliğini ve 5 milyar dolarlık hedefi görüştü

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Yumaklı, Özbek mevkidaşıyla tarımsal işbirliğini ve 5 milyar dolarlık hedefi görüştü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ile görüştü. Tarımsal iş birliği ve ticaret hacminin artırılması ele alındı; Yumaklı, cumhurbaşkanlarının 5 milyar dolarlık ticaret hedefine tarım-gıda sektörünün güçlü katkı sunacağını söyledi.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki tarımsal iş birliği ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Yumaklı, görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarımsal iş birliğinin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik başlıkların değerlendirildiğini belirtti.

İki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu 5 milyar dolarlık ticaret hedefine tarım ve gıda sektörünün güçlü katkı sunacağını ifade eden Yumaklı, "Bilgi ve tecrübe paylaşımıyla tarımsal gücümüzü ortak akılla büyüteceğiz" dedi.

Yumaklı, Özbek mevkidaşına ve heyetine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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