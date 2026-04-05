Yumoş\'un Tedavi Süreci Umut Veriyor

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurgası kırılan, barınağa bırakıldıktan sonra sahiplenilen ancak tedavi sürecinde ikinci sahibi de vefat eden 11 aylık köpek Yumoş, Ankara'da uygulanan fizik tedaviyle yeniden koşabileceği güne hazırlanıyor.

Bir süre önce Adana'da trafik kazası geçiren ve omurgası kırılan Teriyer melezi Yumoş isimli köpek, sahibi tarafından barınağa bırakıldı.

Daha sonra bir hayvansever tarafından sahiplenilen Yumoş, yaklaşık iki hafta önce tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Ankara'daki özel bir kliniğe getirildi.

Geçirdiği kaza ve operasyonlar sonucu arka bacaklarında ciddi güç kaybı oluşan Yumoş, yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alındı.

Tedaviye olumlu yanıt veren Yumoş'un, sağlık sorunları yaşayan sahibinin hayatını kaybetmesiyle yeniden sahipsiz kaldığı öğrenildi.

Veteriner hekimler, yürüyebilme ihtimali her geçen gün artan Yumoş'un, iyileşmesinin ardından güvenli ve kalıcı bir yuvaya kavuşması için tedavisini sevgi ve sabırla sürdürüyor.

"Tedavide bir yanıt alınamadığı için kliniğimize sevk edildi"

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yumoş'un barınaktan sahiplenildikten sonra tedavi için kendilerine teslim edildiğini anlattı.

Hayvanın bazı operasyonlar geçirdiğini ve kuyruğunun ampute edildiğini söyleyen Denli, "Tedaviden bir yanıt alınamadığı için kliniğimize sevk edildi. Tedavi sürecine başladık, ancak 3-4 gün öncesine kadar bir sahibi vardı ama artık yok. Çünkü, onu sahiplenen hanımefendiyi maalesef sağlık problemlerinden dolayı kaybettik." diye konuştu.

Denli, mevcut durumda köpeğin tedavisinin devam ettiğini, çok akıllı, söz dinleyen ve eğitimli bir köpek olduğunu dile getirdi.

"İlk geldiğinde hiç kalkamıyordu, şu an ayağa kalkıp adım atabiliyor"

Yumoş'un fizik tedavi sürecine çok uyum gösterdiği aktaran Denli, "Ufak ufak adımlar atmaya başladık ama bacaklarımız, eklemlerimiz kilitli olduğu için de biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu hafta yüzme seanslarına başladık. Lazer terapi, manuel terapi, egzersizler yapılıyor. Kasları çalıştırmak için elektrik terapileri uyguluyoruz. Yavaş yavaş artıra artıra gidiyoruz. Eklemlerini açabilmek için de ısı terapisi alıyor aynı zamanda. İnşallah, daha güzel yanıtlar alıp koşacağı günleri de göreceğiz." bilgisini verdi.

Denli, Yumoş'un ilk geldiğinde hiç kalkamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an ayağa kalkıp adım atabiliyor ama eklemleri kilitli olduğu için bu adım atmalar çok zor oluyor. Adım atma becerisini çok gerçekleştiremiyor, baston bacak şeklinde. Şimdi o eklemleri biraz güçlendirip kilitlenmiş halinden kurtarabilirsek ondan sonrasında da yürüyecek inşallah."

Köpeğin diğer canlılarla da arasının çok iyi olduğunu, sevgi dolu bir hayvan olduğunu dile getiren Denli, "Dilerim ki bulacağımız o yuva son ve ömürlük olur. Bir daha da evi, ailesi değişmez." temennisinde bulundu.

"Onların yaşam haklarını saygı göstermemiz gerekiyor"

Denli, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne ilişkin, sokak hayvanlarının yaşam alanlarının, doğasının insanlar tarafından daraltıldığını belirterek, bu nedenle toplumsal sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakamayan, zorlanan birçok kişinin hayvanları sokağa attığının altını çizen Denli, "Artık sokakta cins ırk dediğimiz, parayla alınan canları da çok fazla görüyoruz. Onun için gücümüzün yettiğince onlara sahip çıkıp yaşam haklarına saygı göstermemiz gerekiyor. Herkes taşın altına elini koyduğu zaman, herkesin merhametini ortaya koyduğu zaman çok daha cana ulaşabileceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.