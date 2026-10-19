Yumurta satışı şebekesine 14 ilde operasyon yapıldı, 36 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yumurta satışı şebekesine 14 ilde operasyon yapıldı, 36 şüpheli gözaltına alındı

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Yumurta satışı şebekesine 14 ilde operasyon yapıldı, 36 şüpheli gözaltına alındı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında kadınları yurtdışında para karşılığında yumurta satmaya yönlendiren şebekeye yönelik İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 53 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, 41 kadının 811 kez yumurta satışı yaptığı belirlendi.

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kadınları yurtdışında para karşılığında yumurta satmaya yönlendiren suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 14 ildeki operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CİMER üzerinden bir çetenin kadınları para karşılığında yumurtalarını satması için yurtdışına yönlendirdiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı. HTS ve MASAK kayıtları, yurtdışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, şüpheliler tarafından Türk vatandaşı kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yapmak üzere yurtdışına yönlendirildiği belirlendi.

41 KADIN 811 KEZ YUMURTA SATMIŞ

Yapılan incelemelerde 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla, 4 seyahat organizatörünün de aralarında bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden 36'sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 7 şüpheliyle toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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