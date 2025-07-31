Yumurta Süsleme Sanatıyla Tanınan Asad Sergide

Yumurta süsleme sanatçısı, aynı zamanda akademisyen ve mühendis Kuveytli Sabah N. Asad, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali kapsamında "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Uluslararası El Sanatları Sergisi'ne konuk oldu.

Büyükçekmece'de Sultan Süleyman Kervansarayı olarak bilinen Kurşunluhan'daki sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan sanatçı, yumurtalara arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Mustafa Kemal Atatürk ve ünlü futbolcu Lionel Messi'nin bulunduğu birçok ünlü ismin portrelerini resmediyor.

Dünya genelinde 200 yumurta süsleme sanatçısı arasında ilk 10'da yer alan Asad, AA muhabirine sanatsal çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"Bu işi 21 yıldır yapıyorum artık profesyonel oldum"

Timsah ve deve kuşu gibi farklı hayvanların yumurtalarına da çeşitli desenler çizen Asad, yumurta süsleme sanatını yapmaya 2004'ten itibaren başladığını belirterek, "Lisedeyken bir yumurta gördüm ve çok beğendim. Kime ait olduğunu bilmiyordum ben de kendim denedim. Bu sanatı yapmak için ne gerekiyorsa ihtiyacım olan eşyaları buldum." dedi.

Asad, gerçekleştirdiği sanatın Arap kültüründen olmadığına işaret ederek, "Bu işi 21 yıldır yapıyorum artık profesyonel oldum ve birçok ülke beni festivallere davet ediyor. Bu Arap kültüründen ziyade Çin ve Rusya sanatı. Bu yüzden Çin, beni 3 defa kendi ülkelerinde festivallere çağırdı. Aynı zamanda 2022'de bir festivalden ödül kazandım. ABD ve Almanya gibi birçok ülkeden mektuplar aldım." diye konuştu.

"Yumurta cinsine göre çoğu kez işlem yaparken kırılabiliyor"

Yumurtalarla gerçekleştirdiği sanatının aşamalarını da anlatan Asad, şu bilgileri paylaştı:

"Yumurtayı hazırlarken diş hekimi aletleriyle işlem yapıyorum. Fakat deve kuşu yumurtası için elektrikli bir alet kullanıyorum. Önce yumurtanın kafasına delik yapıyorum. 1'den 10'a kadar sayıyorum ve içine bir metal çubuk yerleştiriyorum sonra tekrardan 10'a kadar sayıyorum ve iyice çalkalıyorum. 3 defa yıkıyorum ve onu bir günlük kurumaya bırakıyorum. Daha sonra kuruyan yumurta üzerine tasarımı yapıyorum."

Kuveytli sanatçı, sanatını icra ederken karşılaştığı zorluklara dikkati çekerek, "Yumurta cinsine göre çoğu kez işlem yaparken kırılabiliyor. Bazı işlerimde birçok kez başıma geldi. Mesela bir aylık bir çalışmam vardı ve her şey çok güzel gidiyordu, fakat son anda yumurta kırıldı. Tekrar baştan başlamak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

İşlem yapacak yumurtaları da temin ederken yaşadıklarını dile getiren Sabah N. Asad, "İstediğim yumurtaları sipariş ediyorum, elime ulaştığı zaman bazıları kırılıyor. İkinci olarak bunları elimle işlemek çok zor. Portreler dışında ilk başladığım zamanlarda elimde şekiller veriyor, tek tek oyuyordum. Tabii festivaller için ülkemden buraya valizde yumurtaları yine kırmadan taşımak çok zor." dedi.

Asad, ülkesinde mühendislik alanında eğitim vermeye devam ettiğini, yumurta süsleme sanatının ise kendisi için bir hobi olduğunu sözlerine ekledi.