Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlarla bir araya geldi. Kadınların güçlenmesi ve eşit temsili gerektiğini vurgulayan Altıok, bu konuda toplumun her bireyine düşen görevler olduğunu belirtti.

09.03.2025 12:17  Güncelleme: 13:11
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(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyedeki kadın çalışanlarla bir araya geldi. Altıok, "Kadınların güçlenmesi ve toplumda eşit bir şekilde temsil edilmesi, yalnızca kadınlar değil, tüm toplum için faydalıdır ve bunu sağlamak herkesin görevi olmalıdır" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personelle bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim etti. Altıok, Kadınların güçlü, eşit ve adil bir dünyada yer aldığı, hak ettikleri saygı ve değeri gördüğü bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kadınları güçlü olan bir toplumun geleceğe güvenle bakacağına dikkat çeken Başkan Altıok, belediye hizmetlerinin kadınların özverileriyle daha düzenli ve sürdürülebilir yapıya kavuştuğuna dikkat çekti.

Başkan Altıok, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur" sözünü hatırlatarak Yumurtalık'ta tüm kadınların yanlarında olmaya, kadınların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların sesini duyurmak, haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği sağlamak için önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Altıok "Bugün, özellikle cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda ilerleme kaydetmek için bir fırsat sunar. Kadınların güçlenmesi ve toplumda eşit bir şekilde temsil edilmesi, yalnızca kadınlar değil, tüm toplum için faydalıdır ve bunu sağlamak herkesin görevi olmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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