Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok: "Güney Yıldızı Markasıyla İlçemizin Vizyonunu Değiştiren Bir Adım Attık"

03.05.2026 11:21  Güncelleme: 13:19
(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Güney Yıldızı markasıyla birlikte Yumurtalık'ta sadece bir işletme açmadık; ilçemizin vizyonunu değiştiren bir adım attık. Amacımız, vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti uygun fiyatla sunarken aynı zamanda ilçemizi turizmde daha üst bir noktaya taşımaktı" dedi.

Yumurtalık Belediyesi iştiraki Güney Yıldızı Turizm Ticaret Ltd. Şti. tarafından Ayas sahilinde kurulan "Güney Yıldızı Kordon" markası; restoran, kafe ve pub konseptleriyle ilçede hem sosyal hayatı canlandırdı hem de turizme yeni bir soluk getirdi.

Yıllarca temel yeme-içme ihtiyaçlarının ötesine geçemeyen sahil şeridi, bugün markayla birlikte modern, kaliteli ve erişilebilir bir gastronomi merkezine dönüştü. İlçede daha önce bulunmayan espresso, filtre kahve ve dünya kahveleri kültürü, Kordon Kafe ile Yumurtalık'a kazandırılırken; yaş pasta ve tatlı çeşitleri de ziyaretçilere şehir standartlarında bir deneyim sunuyor.

Denize nazır konumuyla dikkati çeken Kordon Restoran ise zengin meze çeşitleri ve taze deniz ürünleriyle bölgedeki balık restoranı anlayışını yukarı taşıyor. Öte yandan Kordon Pub konsepti, ailelerin de rahatlıkla tercih edebileceği nezih bir ortamda; el yapımı burgerlerden pizzaya, schnitzelden atıştırmalıklara kadar geniş bir menü sunarak ilçede önemli bir boşluğu dolduruyor.

"Yerel ekonomiye katkı sunuyoruz"

Altıok, "Güney Yıldızı markasıyla birlikte Yumurtalık'ta sadece bir işletme açmadık; ilçemizin vizyonunu değiştiren bir adım attık. Amacımız, vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti uygun fiyatla sunarken aynı zamanda ilçemizi turizmde daha üst bir noktaya taşımaktı. Bugün geldiğimiz noktada, daha önce Yumurtalık'a hiç gelmemiş misafirlerin sırf bu deneyim için ilçemizi tercih ettiğini görmek bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Altıok, belediye iştiraki olan markanın kar odaklı değil, sosyal fayda ve kalite odaklı bir anlayışla yönetildiğini vurgulayarak, "Hem ekonomik fiyat politikasıyla vatandaşımızı koruyoruz hem de onlarca kişiye istihdam sağlayarak yerel ekonomiye katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gastronomiyle gelen dönüşüm

Şehirlerin marka değerlerinde gastronominin belirleyici rol oynadığına dikkati çeken yetkililer, Güney Yıldızı'nın bu alanda Yumurtalık için stratejik bir yatırım olduğunu ifade ediyor. Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan marka, yalnızca ilçe halkının değil çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası haline geldi.

Ayas sahilinde yükselen bu yeni konsept; estetik mekan tasarımı, ürün kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla dikkati çekerken, "Güneyin parlayan yıldızı" olma iddiasını da her geçen gün güçlendiriyor.

Yumurtalık sahillerinde yeni dönem

Güney Yıldızı Kordon markasıyla birlikte Yumurtalık, klasik sahil ilçesi kimliğinin ötesine geçerek; gastronomi, sosyal yaşam ve turizmde iddialı bir destinasyon olma yolunda ilerliyor. Yeni konseptlerin de yolda olduğu projeyle, ilçenin hem tanıtımına hem de sosyo-ekonomik gelişimine katkının artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

