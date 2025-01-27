Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(ADANA)- Vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemek için mahalle ziyaretlerini sürdüren Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Güzel ilçemizi halkımızla ve Adana Büyükşehir Belediye'mizle birlikte daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ve belediye ekipleri, vatandaş odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akdeniz ve Akyuva'dan sonra Ayas, Ayvalık ve Demirtaş mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Altıok, halk için çalıştıklarını, önerilerini ve şikayetlerini can kulağıyla dinlediklerini kaydetti. Altıok, toplantıların düzenli olarak süreceğini ve her vatandaşa yerinde ulaşacaklarını vurguladı. İlçedeki mahalleleri gezip vatandaşlarla buluşan, sorunlarını dinleyen, çözüm yolları sunan Başkan Altıok, Yumurtalık'ın Adana'nın turizm potansiyelini güçlendirdiğini, ilçenin güneyin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Yumurtalık'ın tarihi zenginlikleri ve antik kalıntılarıyla da Adana'nın turizminde önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Başkan Altıok, "Güzel ilçemizi halkımızla ve Adana Büyükşehir Belediye'mizle birlikte daha güzel bir geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinlerken belediyenin Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de Yumurtalık genelindeki marketlerde son kullanma tarih ve fiyat etiket denetimlerini gerçekleştirdi. Başkan Altıok, titiz çalışan belediye ekiplerine ve anlayışlı davranan tüm marketlere teşekkür etti.