Yumurtalık Belediye Başkanı Temizlik Çalışmalarını Açıkladı

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(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçede her mahallede yoğun şekilde temizlik çalışması yapıldığını belirterek, "Önce insan, önce sağlık şiarıyla hemşehrilerimizin daha temiz, daha hijyenik ortamlarda yaşam sürmesi için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Altıok, vatandaşların daha temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı. Yumurtalık Belediyesi ekiplerinin her yeni güne tüm mahalleleri pırıl pırıl yapmak üzere başladığını kaydeden Altıok, "Önce insan, önce sağlık şiarıyla hemşehrilerimizin daha temiz, daha hijyenik ortamlarda yaşam sürmesi için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

İlçe halkının sağlığı ve huzuru için tüm imkanlarını kullandıklarını vurgulayan Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla tüm mahallelere eşit hizmet ulaştırmak için tatlı bir telaş içerisinde olduklarını kaydetti.