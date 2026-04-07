Yumurtalık Belediyesi, 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda İlçeyi Tanıttı

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda yerini alarak, ilçenin doğal, tarihi ve turistik değerlerini geniş kitlelerle buluşturdu.

14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'ndaki Yumurtalık Belediyesi standında ilçenin özellikle denizi, tarihi dokusu ve turistik noktaları tanıtıldı. İlçeye yerli ve yabancı turistleri davet eden Altıok, "Herkesin Yumurtalık ilçemizi mutlaka görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altıok, karnavalın Adana'nın marka değerine önemli katkı sunduğunu belirterek, bu tür organizasyonların bölge turizmini güçlendirdiğini ve ilçelerin tanıtımına büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Koordineli çalışma ve misafirperverlik vurgusu

Karnaval boyunca ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Altıok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Şehrimizin enerjisini, kültürünü ve misafirperverliğini yansıttığımız standımızla ziyaretçilerle bir araya gelerek hem ilçemizi tanıtıyor hem de karnaval coşkusuna ortak oluyoruz. Renkli görüntülere sahne olan bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.