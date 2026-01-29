Yumurtalık Belediyesi'nden Fırınlara Sıkı Denetim - Son Dakika
Yumurtalık Belediyesi'nden Fırınlara Sıkı Denetim

29.01.2026 09:17  Güncelleme: 10:29
Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ekmek fırınlarına yönelik hijyen ve gramaj denetimlerini artırarak halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Mevzuata uygun olmayan işletmelere uyarıda bulunarak, kurallara uymayanlara yasal işlemler yapılacağı belirtildi.

(ADANA)- Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yumurtalık Belediyesi'nin halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde; iş yeri ruhsatları, hijyen koşulları, ekmek gramajları ve son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmeler uyarılırken, eksikliklerin giderilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise ilgili yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi. Zabıta ekipleri, özellikle hijyen kurallarının ve üretim standartlarının halk sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil koşullarda alışveriş yapmasının belediyenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı. Altıok, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmelerin kurallara uyması, hem halk sağlığı hem de esnafımız arasında adil rekabetin sağlanması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Altıok, denetimlerin sadece belirli dönemlerle sınırlı kalmayacağını, ilçe genelinde periyodik ve habersiz şekilde devam edeceğini belirterek, kurallara uyan ve vatandaşın sağlığını esas alarak çalışan ilçe esnafına içtenlikle teşekkür etti.

Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Yumurtalık Belediyesi'nin halk sağlığını önceleyen denetim anlayışıyla vatandaşların güvenle tüketebileceği gıdaya erişimini sağlamak ve ilçede yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.