Yumurtalık Belediyesi İşçi Alacaklarını Azaltıyor

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(ADANA)- Yumurtalık Belediyesi, işçilerin geçmiş yönetimden kalan alacaklarını ödemeye devam ediyor. Belediye, toplam 12 milyon liralık işçi alacağını 7 milyon lira seviyesine çekti. Belediye Başkanı Erdinç Altınok, "Hedefimiz en fazla bir yıl içerisinde sıfır borç olacak" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, işçilere, geçmiş alacaklarına istinaden 5 milyon liralık ödeme yaptı. Her bir işçiye 50 bin lira ödeyen belediye, yıllar öncesinden kalan toplam 12 milyon liralık işçi alacağını 7 milyon lira seviyesine çekti.

Hedeflerinin gelecek 6 ay içerisinde belediyede çalışanların tüm alacaklarını bitirmek olduğunu kaydeden Başkan Altıok, ayrıca belediyenin yine geçmiş yönetimlerden kalma Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) borçlarına istinaden yüklü ödemeler yapmaya başladıklarını vurguladı. Eski yönetimden kalan yaklaşık 60 milyon liralık SGK alacağının 7 milyon lirasını ödediklerini ifade eden Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 10 gün içerisinde SGK'ye 4 milyon lira daha ödeme yapmayı planladıklarını belirtti.

"Hedefimiz en fazla bir yıl içerisinde sıfır borç olacak"

Şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini, sosyal demokrat ve halkçı belediyecilikten ödün vermeyeceklerini kaydeden Başkan Altıok, "Hedefimiz en fazla bir yıl içerisinde sıfır borç olacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın da destekleriyle Yumurtalık ilçemizi güneyin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. İlçemizde çalışanlarımızla, hemşehrilerimizle ve misafirlerimizle aile ortamında yaşamı tercih ediyoruz" dedi.