Yumurtalık Belediyesi'nde Ekonomik Reformlar ve Turizm Hedefleri - Son Dakika
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Yumurtalık Belediyesi'nde Ekonomik Reformlar ve Turizm Hedefleri

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, göreve gelmesinin ardından çalışanlara toplam 100 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı. Başkan, belediyenin mali durumunu düzeltmek için sıkı mali disiplin uyguladıklarını ve turizm odaklı projelerle ilçeyi cazip bir destinasyon haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

19.02.2025 10:44  Güncelleme: 11:49
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(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, göreve gelmesinin ardından çalışanlara toplam 100 milyon TL ödeme yapıldığını belirterek, "Göreve geldiğimizde çalışanlarımızın maddi durumları oldukça kötüydü. Yaklaşık 10 yıldır tam maaş alamayan personelimizin mağduriyetini gidermek için hızlı ve planlı bir çalışma yürüttük. Aldığımız ekonomik tedbirler kısa sürede etkisini gösterdi ve SGK ile vergi borçlarına istinaden son bir yılda 15 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Hedefimiz, en kısa sürede belediyemizin tüm borçlarını sıfırlamak" dedi.

Başkan Altıok, göreve seçilmesinin ardından geçen yaklaşık bir yıllık çalışma sürecini değerlendirdi. Altınok, Nisan 2024'ten bu yana belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli olarak ödemenin yanı sıra geçmiş dönemlerden kalan alacaklarının da büyük bir kısmını kapattıklarını açıkladı. 12 ayda çalışanlara toplam 100 milyon TL ödeme yapıldığını kaydeden Başkan Altıok, görevi devraldıklarında belediyenin mali yapısının ciddi bir çıkmaz içinde olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde çalışanlarımızın maddi durumları oldukça kötüydü. Yaklaşık 10 yıldır tam maaş alamayan personelimizin mağduriyetini gidermek için hızlı ve planlı bir çalışma yürüttük. Maaş ödemelerini düzenli hale getirirken, geçmişten biriken alacaklara yönelik de sürekli ödemeler yaparak bu yükü önemli ölçüde azalttık."

Belediye'nin mali tablosunun devralındığında gelir-gider dengesizliği yaşadığını belirten Başkan Altıok, şöyle devam etti:

"Kontrollü bir finansal yapı oluşturduk"

"Aylık giderimiz, gelirimizin yaklaşık 3 milyon TL üzerindeydi. Öncelikle sıkı bir mali disiplin uygulayarak gereksiz harcamaları minimize ettik. Plansız bütçe yönetimini ortadan kaldırarak kontrollü bir finansal yapı oluşturduk. Bunun yanı sıra gelir artırıcı projelere odaklandık. Aldığımız ekonomik tedbirler kısa sürede etkisini gösterdi ve SGK ile vergi borçlarına istinaden son bir yılda 15 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Hedefimiz, en kısa sürede belediyemizin tüm borçlarını sıfırlamak."

Yumurtalık'ın sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin uzun yıllardır hak ettiği değeri görmediğine dikkati çeken Başkan Altıok, ilçeyi "Güney Yıldızı" markasıyla turizmin odak noktalarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Altıok, şunları dile getirdi:

"Göreve geldiğimizde sahillerimiz ve turistik alanlarımız büyük ölçüde bakımsız ve plansız bir durumda bulunuyordu. Belediyemize ait sahil alanlarını temizleyerek, halkımızın rahatça vakit geçirebileceği aile dostu alanlar oluşturduk. Ayrıca, ilçemize gelen turistlerin uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla Güney Yıldızı Kafeleri'ni hizmete açtık. Bu kafeler, sadece ekonomik fiyatlı hizmet sunmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni istihdam olanakları da yarattı. Ekibimiz sahillerimizi yaza hazırlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu yaz, Yumurtalık'ta turizm adına bambaşka bir dönem başlayacak"

Turizm odaklı projeler devam edecek

Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkan Zeydan Karalar'ın destekleriyle ilçeyi turizmde bölgesel bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla altyapı geliştirme projeleri, sahil düzenlemeleri ve yeni sosyal tesis yatırımları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Altıok, planlı ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi ile Yumurtalık'ı hem yerel halk hem de ziyaretçiler için cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Turizmi canlandıracak projelerimizle Yumurtalık'ı sadece Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin önemli tatil destinasyonlarından biri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Erdinç Altıok, Yumurtalık, Ekonomi, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediyesi'nde Ekonomik Reformlar ve Turizm Hedefleri - Son Dakika

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