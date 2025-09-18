Yumurtalık Belediyesi'nden Çiftçilere Destek - Son Dakika
Yumurtalık Belediyesi'nden Çiftçilere Destek

18.09.2025 09:22
Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çiftçilere ilaçlama makinesi ve feromon tuzağı dağıttı. Törende konuşan belediye yetkilileri, çiftçilerin maliyet sorunları ve tarımsal desteklerin önemine vurgu yaptı.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçeli çiftçilere ilaçlama makinesi ve zararlı böcekler için tuzak desteği verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'in de katıldığı törende, ilçeli çiftçilere Dairesel Hareketli Dikey Atomizer (Asena İlaçlama Makinesi) teslim edildi. Törende ayrıca üreticilere tarımsal alanlarda zararlı böcekleri yakalamaya yarayan 3 bin 500 adet feromon tuzağı dağıtıldı.

Üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal kalkınmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Geçer, Karataş'ta balıkçılara, Yumurtalık'ta çiftçilere, öğrencilere, emeklilere, kadınlara destek olduklarına dikkati çekti. Halkın belediyesi olarak halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Geçer, "Çiftçilerimiz giderleri fazla, maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ciddi sıkıntılar yaşıyor, emeklerinin karşılığını alamıyor. Bundan önce Zeydan Başkan çiftçilerin nasıl yanında olduysa bizler de aynı bakış açısıyla bütün çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında oluyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle Tarım A.Ş.'yi kurarak küçük üreticilere destek olacaklarını aktaran Geçer, "Maalesef hem içme suyu hem de sulama suyu konusunda Türkiye genelinde problem var. Bu nedenle üreticilerin bilimi, teknolojiyi iyi kullanması gerekiyor. Bu açıdan Çukurova Üniversitesi ile iş birliği yaparak çiftçimize bilim ve teknolojide destek olacağız. Gıdaya erişimin zorlaştığı günümüzde çiftçimize destek olmak bizim görevimiz. Bu çalışmalara katkı koyan, destek veren tüm daire başkanlarıma, çalışan arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum. Hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte güçleneceğiz, daha güçlü bir Adana için birlikte çalışacağız. Adana Büyükşehir Belediyesi halkın belediyesi, halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok ise "Yumurtalık'ımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Zeydan Başkan'ın da en kısa sürede aramızda olması ümidiyle kendisine ve Başkanvekilimiz Güngör Geçer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Altıok, Yumurtalık Ziraat Odası Başkanlığı döneminde de çiftçilere, balıkçılara destek olmaya gayret gösterdiğini vurguladı. Altıok, küçük ölçekli tarım yapan vatandaşlara olabildiğince destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Altıok, tarımda ciddi ve hassas bir süreç yaşandığını dile getirdi. Bazı ülkelerin tarımsal alanlarında ve özellikle bahçelerde son bir yıldan bu yana ciddi bir zirai hastalık yaşandığını, Adana'daki tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte bu hastalıkla karşı karşıya kalınmaması için çalışma yapıldığını belirten Altıok, "Bu zirai hastalığın bizim bölgemizde de yaşanmaması için çiftçilerimizin kullanacağı çok kıymetli bir araç hediye edildi. Yumurtalık Ziraat Odası Başkanlığımızın çiftçilerimizle birlikte bu aracın değerini bilerek hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.