Yumurtalık'ta şehit mezarlarındaki bayraklar yenilendi

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, ilçede bulunan şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını yeniledi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilçemizde doğup büyüyen ve yurdumuzun her köşesinde vatan savunması için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize sevgi, saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, ilçedeki tüm mahallelerde eskimiş ve yıpranmış Türk bayraklarını yenilerken, şehit mezarlarında da titiz bir çalışma yürüttü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için canlarını feda eden aziz şehitlerin hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini belirten Altıok, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ilçemizde doğup büyüyen ve yurdumuzun her köşesinde vatan savunması için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize sevgi, saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede parklar, bahçeler, kaldırımlar ve sahillerde vatandaşların ve tatil için ilçeye gelen misafirlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayann Altıok, bu anlayışın şehit mezarlarına yönelik çalışmalarda da sürdürüldüğünü kaydetti.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle şehit mezarlarında gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve Türk bayraklarını yenilediklerini belirten Altıok, "Şehitlerimize minnet duygularımızı sunarken, kıymetli ailelerine de selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz" diye konuştu.