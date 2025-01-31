Yumurtalık Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi ekipleri, mahallelerde, caddelerde, park ve camilerde düzenli olarak temizlik çalışması yapıyor, molozları kaldırıyor.

İlçe genelinde temizlik çalışmalarına devam eden Yumurtalık Belediyesi ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle uyumlu bir çalışma örneği sergiliyor.

Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimi de sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tüm fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Başkan Erdinç; Kalemli, Kaldırım, Deveciuşağı ve Haylazlı Mahalleleri'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Başkan Altıok, çalışmalara ilişkin, "Önceliğimiz ilçemizin öncelikli olarak temiz ve hijyenik bir turizm merkezi olarak anılmasıdır. Vatandaşlarımızla buluşmalarımız da belediyemizdeki eksiklikleri görmemiz, hizmeti çeşitlendirmemiz adına büyük önem taşıyor. Daha güzel Yumurtalık için halkımızla birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz" dedi.