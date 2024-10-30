Yumurtalık'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yumurtalık\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Yumurtalık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bin kişiye balık-ekmek ikram edildi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, coşkuyla kutlanan bayramda çocuklarla birlikte mutluluğu paylaştı.

30.10.2024 11:13  Güncelleme: 11:48
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(ADANA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Yumurtalık'ta da coşkuyla kutlandı. Yumurtalık Belediyesi'nin gün boyu düzenlediği etkinlikler kapsamında bin kişiye balık-ekmek ikram edildi.

Cumhuriyetin 101'inci yılı, Yumurtalık'ta da coşku dolu etkinliklerle kutlandı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok da önce ilçedeki resmi törenlere, ardından öğrencilerin resim sergisine katıldı. Başkan Altıok, "Cumhuriyetin aydınlık geleceği çocuklarımızla birlikte bayram sevincine ortak olarak bayramımızı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Çok yaşa Cumhuriyet" dedi.

Vatandaşlar, Başkan Altıok'un bizzat ikram ettiği balık-ekmeklerini yine belediyenin büfesi olan "Güney Yıldızı"nda ücretsiz yedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Güney Yıldızı büfelerinde ilk etapta öğrenciler için düşünülen balık-ekmek ikramının yoğun talep üzerine herkesi kapsadığını ve bin kişilik yemeğe dönüştüğünü kaydeden Başkan Altıok, "Bayramımızda bir nebze olsun insanlarımızın yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Herkese afiyet olsun" diye konuştu.

Akşam saatlerinde CHP Yumurtalık İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne de katılan Başkan Altıok, burada ise "Cumhuriyetin ilelebet bekçiyiz! Her zaman aynı heyecan ve mutlulukla kutlayacağımız nice Cumhuriyet Bayramlarımıza... Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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