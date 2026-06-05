Yumurtalık'ta Çevre Temizliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika
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Yumurtalık'ta Çevre Temizliğine Dikkat Çekildi

05.06.2026 12:45  Güncelleme: 13:22
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Dünya Çevre Günü kapsamında belediye çalışanları ve İSKOLDEN personeliyle sahil temizliği yaparak çevre bilincine dikkat çekti.

(ADANA)- Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında belediye çalışanları ve İSKEN bünyesinde faaliyet gösteren İSKOLDEN personeliyle birlikte sahil temizliği etkinliğine katıldı.

Yumurtalık Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında sahil temizliği yaparak çevre bilincine dikkat çekti. Etkinliğe, Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye çalışanları ve İSKOLDEN personeli katıldı. Etkinlikte sahil boyunca çeşitli atıklar toplanırken, çevre temizliğinin yalnızca belirli günlerde değil yılın her döneminde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Yumurtalık'ın doğal güzelliklerini korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Altıok, çevre bilincinin gelecek kuşaklara bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu söyledi. Yumurtalık'ın yalnızca tarihi ve turistik değerleriyle değil, doğal zenginlikleriyle de öne çıktığını belirten Altıok, Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen sahil temizliği etkinliğinin önemli bir farkındalık çalışması olduğunu ifade etti.

"ÇEVREYİ KORUMAK GELECEĞİ KORUMAKTIR"

Başkan Altıok, çevre kirliliğinin tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Denizlerimizi, sahillerimizi, ormanlarımızı ve yaşam alanlarımızı korumak sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin görevidir. Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır. Çocuklarımıza temiz bir doğa bırakabilmek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Dünya Çevre Günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem sahillerimizi temizledik hem de çevre duyarlılığı konusunda önemli bir mesaj verdik" diye konuştu.

TEMİZ SAHİLLER, SAĞLIKLI GELECEK

Yumurtalık Belediyesi olarak çevreyi koruyan ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen projelere büyük önem verdiklerini belirten Altıok, ilçenin doğal güzelliklerinin korunması için çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti. Başkan Altıok, "Yumurtalık'ın doğası, denizi ve sahilleri hepimizin ortak değeridir. Bu güzellikleri korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Yumurtalık için tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çevre temizliğine katkı sunan İSKOLDEN personeline teşekkür eden Başkan Altıok, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini, çevre konusunda farkındalık oluşturan çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Çevre Temizliğine Dikkat Çekildi - Son Dakika

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