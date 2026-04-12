ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde su alan teknedeki 3 kişi, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
İlçede botla denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde suda çırpınıp, bağırarak yardım isteyen 3 kişiyi fark edince yanlarına gitti. Denize açıldıkları tekne, su alınca denizde mahsur kalanlar, balıkçılar tarafından bota alındı. Balıkçıların kıyıya götürdüğü 3 kişi, çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
-Suda mahsur kalan balıkçıların fark edilmesi
-Mahsur kalanların tekneye alınması
Haber - Kamera: Adana,
Son Dakika › Güncel › Yumurtalık'ta Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
