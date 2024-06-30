Yumurtalık'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Yumurtalık'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yumurtalık\'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarptıktan sonra karşı şeride savruldu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 3 arkadaşı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.06.2024 14:01
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ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride savrulan otomobilin sürücüsü Efe Yalman (18) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Yumurtalık- Ceyhan kara yolu Zeytinbeli kavşağında meydana geldi. Yumurtalık'tan Ceyhan yönüne giden Efe Yalman yönetimindeki 01 BGK 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Efe Yalman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan arkadaşları Fethi K. (17), Onur K. (17) ve Osman İ. (13), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yalman'ın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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